Реконструкция смоленского лагеря "Орленок" находится на финальной стадии

Отмечается, что в ходе работ реконструированы спальный корпус, столовая, спортивный корпус, медицинский пункт и газовая котельная

СМОЛЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Реконструкция оздоровительного лагеря "Орленок" в Красном бору находится на финальной стадии. Сдать объект планируется до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Смоленской области.

"Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Орленок" находится на финальной стадии. Общая площадь обновленного комплекса составит 4,6 тыс. кв. м. После обновления лагерь сможет единовременно принимать до 128 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ реконструированы спальный корпус, столовая, спортивный корпус, медицинский пункт и газовая котельная. Кроме того, продолжается отделка помещений в зданиях, проводится подключение объекта к энергоснабжению, а также к централизованным системам водопровода и канализации.

Как проинформировали в пресс-службе, до конца текущего года планируется завершить все работы и передать готовый объект в ведение Министерству образования и науки Смоленской области.

"Обновленный лагерь станет современным и комфортным пространством для всестороннего отдыха и развития детей.

В работе лагеря будет сделан особый уклон на патриотическое воспитание молодежи, что крайне актуально и важно в современных реалиях", - сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, слова которого приведены в сообщении.