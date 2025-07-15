Герой России Жарский начал стажировку в Народном фронте

Среди целей стажировки Иван Жарский называет не карьерные амбиции, а желание стать эффективным и полезным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Участник второго потока программы "Время героев", капитан Иван Жарский, подразделение которого уничтожило в одном бою семь танков Leopard, начал стажировку в Народном фронте по направлению работы с молодежью. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"С молодежью я работаю уже давно. Езжу с вахтой героев, провожу занятия в школах, в детских домах, общаюсь с детскими и юношескими организациями. Многое еще предстоит сделать, хочу и дальше развивать патриотизм среди нашей молодежи. С Народным фронтом я сталкивался не раз - это сильная и надежная организация, здесь есть команда, настоящие профессионалы. И я рад, что теперь сам стану ее частью", - сказал Иван Жарский.

Среди целей стажировки Иван называет не карьерные амбиции, а желание стать эффективным и полезным, научиться общественной работе, управлению и взаимодействию с людьми. В Народном фронте уточнили, что под наставничеством руководителя исполкома движения Михаила Кузнецова ветеран СВО будет проходить стажировку в Молодежном крыле.

"Для меня сейчас наступил самый важный этап - наставничество. Я хочу хвататься за каждую возможность, которую дает жизнь, чтобы расти и развиваться. Мне важно получить управленческий опыт, разобраться, как устроена работа в общественной организации, научиться системно подходить к делам. Это особенно важно, потому что я чувствую в себе силы и желание двигаться дальше и приносить пользу", - рассказал участник программы "Время героев" Иван Жарский.

Об Иване Жарском

Ранее в российских СМИ получило популярность видео с выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве, на которой Жарский выступил гидом для посетителей. На вопрос, за что он получил "Золотую Звезду" Героя России, старший лейтенант ответил: "За любовь к родине".

Герой России, кавалер ордена Мужества Иван Жарский руководил подразделением, которое за сутки уничтожило 13 единиц вражеской техники, в том числе 7 немецких танков Leopard, а также личный состав и опорный пункт противника.

Жарский - выпускник Михайловской военной артиллерийской академии. В 2020 году он был распределен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, в составе которой принял участие в специальной военной операции.