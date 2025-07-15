В Дубне завершат реконструкцию котельной в октябре

Отмечается, что на объекте меняют действующий котел на новый

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Реконструкцию крупной котельной в подмосковной Дубне завершат до октября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Мы сегодня находимся на крупной котельной в Дубне. <...> У нас большая программа по теплу, мы ее реализуем в каждом городе, в том числе в Дубне. Наша задача - обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая, в том числе связана с аварийным фондом. Реконструкция этой котельной №3 идет в графике. Важно после окончания всех работ также сделать благоустройство прилегающей территории", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что на объекте меняют действующий котел на новый, в настоящее время ведутся работы по монтажу его оборудования, а также устанавливают еще один котел. На сегодняшний день готовность объекта составляет 57%.

В пресс-службе добавили, что мощность котельной после реконструкции увеличится на 30 мВт, что позволит обеспечить резерв для надежного теплоснабжения территории левого берега городского округа, а также особой экономической зоны и предприятий ВПК.

"Помимо котельной №3, на ул. Тверская в этом году в городском округе Дубна продолжат капитальный ремонт котельной №1 на ул. Промышленная - заменят котел и кабель резервного питания (15 тыс. жителей, 15 соцобъектов), а также заменят восемь участков теплосети общей протяженностью более 2,5 км в рамках госпрограммы, в том числе на улицах 9 Мая, Вокзальная, Вернова, Промышленная, Попова, Энтузиастов, проспекте Боголюбова и т. д. Положительные изменения почувствуют почти 30 тыс. жителей", - подчеркнули в пресс-службе.