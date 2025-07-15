Дожди пятнистые, из -за этого в разных районах выпадает различное количество влаги, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московская метеостанция ТСХА во вторник зафиксировала рекордное количество осадков, за два часа выпало 68,4 мм. Предыдущее максимальное значение было зарегистрировано 81 год назад, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На метеостанции ТСХА в Москве за два часа выпало 69,4 мм осадков, предшествующий рекорд был зафиксирован в 1944 году и составлял 28,8 мм. И интерес заключается в том, что сейчас у нас реперная станция ВДНХ, но во время войны все рекорды измерялись именно по ТСХА. Поэтому рекордное значение было 28,8 мм на Тимирязевской станции, а сейчас уже 68,4 [мм] - и вполне вероятно, что будет еще больше. Это невиданное, небывалое ранее количество осадков - настоящие тропики", - сказал он.

Вильфанд отметил, что из-за того, что дожди пятнистые, в разных районах выпадает различное количество влаги. Так, в Строгине и Коломне выпало 0,5 мм, в Дмитрове - 30 мм, на ВДНХ - 27 мм, а в Красногорске - 17 мм.