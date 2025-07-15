Отмечается, что для временного электроснабжения потребителей может быть задействовано 331 передвижная дизель-генераторная установка общей мощностью 47 и 75 МВт

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Энергетики Подмосковья работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра и ливней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

"В связи с прохождением грозового фронта с сильным ливнем, местами градом, шквалистым ветром с порывами до 23 м/с в Московской области введен особый режим работы энергетиков, действует режим повышенной готовности. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 682 бригады [ПАО] "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго": 2 598 специалистов и 931 единица спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для временного электроснабжения потребителей может быть задействовано 331 передвижная дизель-генераторная установка общей мощностью 47 и 75 МВт.

"Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220). Либо написав Электре, виртуальному помощнику компании "Россети Московский регион", или на телефон горячей линии "Мособлэнерго" - 8 (495) 99-500-99", - добавили в пресс-службе.