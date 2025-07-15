Лаврентий Ситников прошел обучение в региональном центре развития беспилотных систем и подписал контракт с Министерством обороны РФ, сообщили в пресс-службе правительства области

КИРОВ, 15 июля. /ТАСС/. Руководитель фонда капремонта Кировской области Лаврентий Ситников принял решение отправиться на специальную военную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"Руководитель фонда капремонта Кировской области Лаврентий Ситников прошел обучение в региональном центре развития беспилотных систем и подписал контракт с Министерством обороны России. Рабочее место в руководстве фонда на время службы за ним сохраняется", - говорится в сообщении.

Как отметил Ситников, он принял решение осознанно. "Считаю своим долгом лично принять участие в защите страны и помочь Родине в этот сложный исторический момент. Считаю, что мои знания и компетенции могут пригодиться в зоне проведения специальной операции. Знаю, что здесь, в Кирове, меня будут ждать семья и коллеги", - цитирует Ситникова пресс-служба.

Ситников возглавил Фонд капитального ремонта Кировской области в конце 2022 года. За время его руководства отремонтированы сотни многоквартирных домов.