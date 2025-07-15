В ГП выработали меры против ошибочной идентификации должников приставами

Также разработан комплекс мероприятий, нацеленных на повышение уровня защиты прав граждан и иных субъектов исполнительного производства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России совместно с профильными ведомствами подготовила предложения для исключения ошибочной идентификации должников приставами и оперативного исполнения решений судов по искам прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова его первый заместитель Анатолий Разинкин провел межведомственное совещание, "в рамках которого обсуждены вопросы состояния законности в сфере исполнительного производства в связи с актуальными проблемами ошибочной идентификации граждан в качестве должников, исполнения судебных решений по искам прокуроров и осуществления государственного контроля за деятельностью коллекторских организаций".

"Подчеркнута необходимость и выработаны конкретные предложения по расширению межведомственного взаимодействия для исключения ошибочной идентификации, усиления контроля за деятельностью организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, оперативного исполнения исков прокуроров, предъявляемых в публичных общественно значимых интересах", - отметили в Генпрокуратуре.

В 2024 году прокурорами пресечено свыше 175 тыс. нарушений закона об исполнительном производстве. Дисциплинарную ответственность понесли более 12 тыс. должностных лиц, возбуждено 115 уголовных дел, восстановлены права свыше 34 тыс. лиц граждан, в том числе из числа социально незащищенных категорий, им выплачено более 233 млн рублей.

По результатам обсуждения разработан комплекс мероприятий, нацеленных на повышение уровня защиты прав граждан и иных субъектов исполнительного производства, исполнение решений взято на контроль руководством Генпрокуратуры.