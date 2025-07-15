Большая часть из военных приступит к занятиям в сентябре, сообщили в правительстве Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Общественный совет региональной кадровой программы "Герои Карелии" подвел итоги отбора и утвердил перечень участников проекта, включив в него 45 человек. Большая часть из них приступит к занятиям в сентябре, остальные - после завершения службы, сообщили в правительстве республики.

Региональный проект "Герои Карелии" организован по поручению президента России Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев". В его рамках бойцы СВО пройдут переподготовку и смогут получить работу в различных структурах и организациях. Старт программе и отбору дал глава Карелии Артур Парфенчиков. Заявки на участие подали свыше 200 человек.

"Отбор на очную форму обучения прошли 30 ветеранов СВО. Образовательный процесс для них стартует в сентябре на базе Карельского филиала РАНХиГС. Еще 15 действующих бойцов из нашей республики приступят к обучению после завершения службы", - сказано в сообщении.

Заседание общественного совета прошло под руководством заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник. Она отметила, что для участников СВО разработали разнообразную программу.

"Базовые знания будут давать в Президентской академии. Учреждение подбирает преподавателей, формирует программу. В ней экономика, политика, коммуникации - абсолютно все стороны, необходимые для подготовки человека к работе в системе управления. Но будут и очень интересные модули в организациях культуры, спорта, в Доме дружбы народов Карелии. Разнообразие подходов сделает программу насыщенной и содержательной", - сказала Лариса Подсадник.

Также в программу войдет "внеурочная" активность, куда участники программы смогут приходить вместе с семьей. Такие занятия позволят повысить умение работать в команде и поддерживать друг друга, считает вице-премьер.