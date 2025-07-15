К участию в проверке уже привлекли представителей контрольно-надзорных органов, сообщает ведомство

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура Карелии организовала проверку после публикации в соцсетях сообщений о загрязнении озера Мунозеро в Кондопожском районе из-за форелевого хозяйства. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"В средствах массовой информации и социальных сетях распространены сведения о загрязнении озера Мунозеро в Кондопожском районе в связи с функционированием в водоеме форелевого хозяйства. По поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова органами прокуратуры организована проверка исполнения природоохранного законодательства. К участию в проверке уже привлечены представители контрольно-надзорных органов", - сказано в сообщении.

Ранее о жалобах на появление "белых хлопьев" в водоеме рассказала глава Минприроды Карелии Янина Свидская. Она добавила, что инспекторы министерства отправились на место, чтобы проверить наличие факта загрязнения и установить его возможный источник.