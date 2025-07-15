Ликвидацией последствий сильного ветра занимаются 126 аварийно-восстановительных бригад, сообщил врио премьер-министра республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 9,5 тыс. абонентов в ДНР остаются без электричества из-за сильного ветра, который наблюдался в регионе 13 июля, сообщил врио премьер-министра республики Андрей Чертков.

"Вторые сутки наши энергетики восстанавливают электроснабжение после разгула стихии. Работают в усиленном режиме, чтоб поскорее вернуть свет в каждый дом, - написал Чертков в своем Telegram-канале. - По состоянию на 16:00 обесточены 33 трансформаторные подстанции, около 9,5 тыс. абонентов".

Он добавил, что из-за сильного ветра, который наблюдался в регионе 13 числа, повалены деревья, повреждены дома, транспорт и линии электропередачи. В пиковый момент без света оказались около 330 тыс. абонентов. Ликвидацией последствий непогоды занимаются 126 аварийно-восстановительных бригад, в которых задействованы более 350 человек и свыше 150 единиц техники.