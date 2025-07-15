Более 30 студентов будут трудиться в ведущих медорганизациях города, сообщили в правительстве региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Межрегиональный проект "Нум хор" стартовал в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Более 30 студентов из различных регионов России будут работать в ведущих медицинских организациях города, сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

"Первый медицинский студенческий отряд начал работу в Югре. В Сургуте стартовал межрегиональный проект "Нум хор", в переводе с хантыйского языка означающий "здоровый путь". [Он] объединил студентов округа, Санкт-Петербурга, Кузбасса, Татарстана, Астраханской, Свердловской и Тюменской областей. Более 30 участников будут работать в ведущих медицинских организациях города - окружной и травматологической больницах, Центре охраны материнства и детства, кардиоцентре - санитарами, статистами, медсестрами и медбратьями под присмотром наставников", - сказано в сообщении.

Руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Мурад Казиахмедов пояснил, что данная инициатива - это также снижение кадровой нагрузки в летний период, а для студентов - возможность познакомиться с реальными условиями, поработать средним медицинским персоналом, санитарами. По его словам, для ребят организуют творческий фестиваль, конкурс целинных лагерей, спартакиады, встречи с первыми лицами правительства Югры. "Это все, чтобы привлекать молодых специалистов в Югру", - добавил он.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Михаил Горбачев отметил, что с помощью проекта регион может привлечь новые медицинские кадры. "Проект уникальный для нашего округа. Впервые в Югру приехали студенты из межрегионального студенческого медицинского отряда. <…> Мы привлекаем ребят из других регионов, которые знакомятся с нашим здравоохранением, с лучшими больницами округа. Мы надеемся, что они получат здесь профессиональный опыт, который позволит им потом вернуться к нам и таким образом мы привлечем новые кадры", - пояснил он.