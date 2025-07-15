Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что благодаря голосованиям, в том числе построена Большая кольцевая линия метро и запущены Московские центральные диаметры, продлено метро до аэропорта Внуково, определены станции с лучшим дизайном

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 7,2 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин" с момента его запуска в мае 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Без преувеличения, проект "Активный гражданин" - сердце цифровой экосистемы столицы. К нему уже присоединились больше 7,2 млн человек. <…> Новый рекорд проекта "Активный гражданин": 7 тыс. голосований и больше 300 млн мнений. Каждое из них - реальный вклад москвичей в развитие любимого города", - написал мэр.

Он отметил, что благодаря проведенным голосованиям, в том числе построена Большая кольцевая линия метро и запущены Московские центральные диаметры, продлено метро до аэропорта Внуково, определены станции с лучшим дизайном - "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", на маршруты вышли электробусы; пациентам открыт доступ к электронным медкартам, утверждены стандарты работы центров госуслуг; обустроено 500 общественных пространств, включая парк "Ходынское поле", ВДНХ, Северный речной вокзал, городские набережные, больше 2,7 тыс. дворов, высажено свыше 1 млн деревьев и кустарников; выбраны стили оформления фестивальных площадок "Московских сезонов", программа фестиваля "Путешествие в Рождество", придуманы имена для обитателей "Москвариума" и Московского зоопарка.

"Спасибо каждому участнику за внимание и неравнодушное отношение к развитию нашего любимого города! Давайте вместе решать важные городские вопросы и делать наш город самым лучшим!" - добавил Собянин.