В Белгородской области около 16 тыс. человек получили компенсации за имущество

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что общая сумма компенсаций составила более 355 млн рублей

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Единовременные выплаты, а также выплаты за утраченное имущество с начала текущего года получили порядка 16 тысяч жителей Белгородской области с начала 2025 года. Общая сумма компенсаций составила более 355 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С начала года единовременные выплаты, а также выплаты за частично или полностью утраченное имущество получили порядка 16 тыс. человек на общую сумму более 355 млн руб. На этой неделе заканчиваем выплачивать средства из транша правительства, новая заявка уже подана, ожидаем дополнительных средств", - написал он.

С 2022 года возмещение ущерба жителям Белгородской области осуществлялось из региональных средств и внебюджетных источников. Размер компенсаций составлял 50 тыс. рублей при частичной утрате имущества и 100 тыс. - при полной потере собственности. С 15 августа 2024 по решению правительства РФ выплаты были повышены до 75 и 150 тыс. рублей соответственно, теперь они начисляются в том числе из федерального бюджета. Также отселенным жителям предоставляется единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей.

Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей. Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.