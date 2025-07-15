В Петербурге робот впервые проверил теплосети котельной

В "ТЭК СПб" сообщили, что это позволило выявить и устранить дефекты трубопроводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Компания "ТЭК СПб" впервые применила роботизированную диагностику для обследования теплосетей Северомуринской котельной в Санкт-Петербурге. Это позволило выявить и устранить дефекты трубопроводов без отключения горячего водоснабжения для 116 тыс. жителей северных районов города, сообщает пресс-служба компании.

"Впервые роботизированная диагностика проведена на котельной. Ремонт тепловой сети помог повысить надежность теплоснабжения 116 000 жителей севера Петербурга. Робот прошел около 70 метров подземных коммуникаций и обнаружил участки с высоким износом. Благодаря этому мы заменили 50% трубопровода без дополнительных отключений", - сообщили в компании. В зоне обслуживания котельной находятся 355 зданий, включая 233 жилых дома и 36 социальных объектов.

Ранее износ надземных участков теплосетей выявили во время планового ремонта. В 2024 году "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" по поручению губернатора обследуют 19 км тепломагистралей, чтобы повысить надежность теплоснабжения для 2,3 млн горожан.