Теперь студенты и молодые ученые, обучающиеся в России, смогут выбрать для путешествия Республику Абхазия, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новое международное направление появилось в программе "Студтуризм" в этом сезоне. Теперь студенты, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, обучающиеся в России, смогут выбрать для путешествия Республику Абхазия, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Программа молодежного и студенческого туризма ("Студтуризм") запущена по инициативе президента России Владимира Путина. Она позволяет учащимся университетов от 18 до 35 лет путешествовать, размещаясь на базе общежитий университетов-партнеров. Цель программы - создание единого пространства для культурного, личностного, научного и профессионального развития молодежи России.

"Программа "Студтуризм" растет: за четыре года к ней присоединилось 260 университетов из 85 регионов России. Участники путешествуют не только по нашей стране, но и за ее пределами. Молодежи доступны поездки в Армению, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Китай, а теперь еще и в Абхазию. В свою очередь, более 1 тыс. иностранных ребят посетят российские регионы, чтобы познакомиться с отечественной системой образования и научной повесткой. Такие поездки способствуют укреплению сотрудничества между нашими странами и росту числа иностранных студентов, как и поручал нам президент Владимир Путин", - привели в сообщении слова Чернышенко.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, программа "Студтуризм" способствует формированию благоприятной образовательной среды, открывает новые перспективы для культурного и научного обмена. "Сегодня участники "Студтуризма" могут путешествовать по 117 городам России, а также выбирать направления для путешествий за ее пределами. Ребятам доступны более 1,1 тыс. объектов научной инфраструктуры, запущены специальные образовательные модули и научно-популярные маршруты", - добавил он.

В аппарате Чернышенко отметили, что подключение Абхазского государственного университета (АГУ) к программе "Студтуризма" стартовало с международного блог-тура в Сухуме. Он организован в июле Минобрнауки России совместно с Международным молодежным центром Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. По информации аппарата вице-премьера РФ, на базе АГУ состоялись презентации образовательных возможностей, встречи с представителями вуза, мастер-классы и культурно-экскурсионные мероприятия. Участниками блог-тура стали студенты и представители медиацентров российских вузов.

"Мы в "Студтуризме" считаем, что студент может легко, безопасно и бюджетно путешествовать по России и миру. Абхазия - важный партнер в развитии молодежных обменов и культурного диалога. Присоединение Абхазского государственного университета открывает новые перспективы для студентов из обеих стран", - подчеркнула руководитель программы "Студтуризм" Светлана Нехорошева.