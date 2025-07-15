На Ставрополье направят более 230 млн рублей на дооснащение перинатального центра

Краевой клинический перинатальный центр оказывает помощь беременным, роженицам с патологиями, новорожденным детям

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Более 230 млн рублей на закупку дополнительного оборудования для краевого клинического перинатального центра направят на Ставрополье. Будут закуплены устройства для обогрева младенцев, неонатальные аппараты ИВЛ и другое оборудование, сообщается на сайте краевого Минздрава.

"В рамках регионального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья" Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил более 233 млн рублей для приобретения 215 единиц медицинского оборудования. Это, в том числе устройства для обогрева младенцев, неонатальные аппараты ИВЛ, аргон-усиленная электрохирургическая система и многое другое. Оборудование поступит в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Краевой клинический перинатальный центр оказывает высококвалифицированную помощь беременным, роженицам с патологиями, новорожденным детям. В специализированных отделениях развернуто более 200 стационарных коек. В число сотрудников центра входят заслуженные врачи РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, другие специалисты.

"Дооснащение и переоснащение перинатальных центров и родильных отделений играет ключевую роль в обеспечении высокого уровня медицинской помощи матерям и новорожденным. Современные технологии и оборудование позволяют значительно повысить качество диагностики, лечения и ухода, снижая риски осложнений и улучшая исходы родов", цитирует пресс-служба министра здравоохранения края Юрия Литвинова.

На Ставрополье в 2025 году стартовала региональная программа "Охрана материнства и детства". Цель - повышение качества и доступности медпомощи при рождении детей, укрепление репродуктивного здоровья. По программе в крае организованы также Школы здоровья и диспансеризация репродуктивного здоровья населения в возрасте от 18 до 49 лет, циклы экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.