Все четверо погибли, оказывая помощь другим, подчеркнул врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" четверых погибших при атаке ВСУ на городской пляж Курска.

"Подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно четырех курян, погибших при недавней атаке на городской пляж", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что каждый из четверых погиб, оказывая помощь другим: пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму, сотрудник Росгвардии эвакуировал людей, случайный прохожий пытался спасти женщин и детей, работник пляжа начал тушить пожар. "Каждый из них - пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа - броситься помогать другому, позабыв о себе. Каждый из них - пример для нас, живущих", - подчеркнул врио главы региона.