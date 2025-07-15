Воробьев: Подмосковье старается создать достойные условия для молодых ученых

Губернатор Московской области подчеркнул, что важно обеспечить комфортный быт людям, которые "творят"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Перед правительством Подмосковья стоит задача по поддержке науки и создания достойных условий для людей, работающих в этой сфере. Таким мнением в ходе встречи с молодыми учеными из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Для их [молодых специалистов] привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые "творят", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В пресс-службе напомнили, что за последние 10 лет жилищные сертификаты по государственной программе Московской области "Социальная ипотека" получили более 400 молодых ученых и специалистов.

"Кроме высокой науки, есть то, что касается житейских вопросов. Все это мы очень эффективно решаем с командой губернатора. В частности, в области действует замечательная программа социальной ипотеки для молодых ученых. Из 400 сертификатов, которые были выданы, около 80, то есть 1/5 - это сотрудники нашего института", - цитирует пресс-служба директора ОИЯИ Григория Трубникова.

Отмечается, что в Подмосковье действует ряд программ по поддержке молодых ученов. Твк, ежегодно специалистам присуждается премия губернатора в размере 700 тыс. рублей за выдающиеся результаты в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники. Кроме того, Московская область выдает гранты в размере 10 млн рублей на развитие научных и инновационных проектов и присуждает отдельную премию за коммерциализацию научных и научно-технических результатов в приоритетных для региона направлениях.