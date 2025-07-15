Жители аварийных домов Подмосковья подали 651 заявление на жилищные сертификаты

В пресс-службе министерства строительного комплекса региона сообщили, что общий объем расселяемого аварийного фонда составит 26,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 650 заявлений на жилищные сертификаты подали жители аварийных домов Московской области с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Всего с начала реализации программы сертификатов подано 651 заявление в 38 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (134), Щелково (70), Орехово-Зуевском округе (48), Кашире (36)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем расселяемого аварийного фонда составит 26,2 тыс. кв. м. Подать заявление можно в администрации своего муниципалитета до 1 августа 2025 года. Реализовать сертификат необходимо в Московской области до 1 октября.

"Программа выдачи сертификатов позволяет собственнику аварийного жилья практически за 1 месяц переехать из небезопасного дома в новостройку. Государство выкупает старые квартиры по цене 174,8 тыс. рублей за кв. м. При этом выплата осуществляется минимум за 28 кв. м", - пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, слова которого приводит пресс-служба.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку или это долевая собственность, можно узнать по телефонам горячей линии: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.