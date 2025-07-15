Техника будет обслуживать жителей, проживающих в селах и поселках региона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон передал Херсонской области медицинский автомобиль с диагностическим оборудованием, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон подарил нашей области специальный медицинский автомобиль с диагностическим оборудованием. Технику направили в Верхнерогачикскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что техника будет обслуживать жителей, проживающих в селах и поселках региона.

"Эта машина будет выезжать в села и поселки, где особенно важно иметь доступ к обследованиям и врачебной помощи. Простая, нужная работа - чтобы здоровье было ближе к людям. Искренне благодарю владыку Тихона за помощь! Такой вклад дорогого стоит", - подчеркнул глава Херсонщины.