Участок федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск открыли после ДТП

Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Движение полностью открыто на участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск после ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

"Движение в последние два часа осуществлялось в реверсивном режиме, сейчас восстановлено. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто на 386-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области из-за ДТП, в котором перевернулся микроавтобус Toyota, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу. В результате один человек погиб и трое пострадали. Отмечается, что в транспортном средстве находились водитель и восемь пассажиров.