Предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за неисполнение решений, принятых межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.

Документ был инициирован правительством РФ. Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. Так, за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Как отмечается в пояснительной записке, в 2011 году указом президента была образована межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ "в целях обеспечения реализации государственной политики в области противодействия экстремизму, координации деятельности органов власти и самоуправления, а также организационно-методического руководства этой деятельностью". Тем не менее законодательством РФ не регламентированы полномочия органов власти и самоуправления в части исполнения ими решений комиссии, подчеркнули в кабмине.

Для устранения указанного пробела были разработаны изменения в закон "О противодействии экстремистской деятельности" в части установления обязательности исполнения органами власти и самоуправления решений межведомственной комиссии. Для усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений предлагается внести изменения в КоАП.