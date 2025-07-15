В Сергиево-Посадском и Пушкинском округах восстановили электроснабжение

Энергетики ПАО "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" восстановили нарушенное непогодой электроснабжение потребителей в Сергиево-Посадском и Пушкинском округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Специалисты "Россети Московский регион" в кратчайшие сроки возобновили подачу электроэнергии у потребителей Сергиево-Посадского и Пушкинского округов в Подмосковье. Локальные факты перебоев в подаче электроэнергии были связаны с обрушившимся на регион аномальным по силе ливнем, градом и ветром с порывами до 23 метров в секунду. В данный момент завершаются аварийно-восстановительные работы в округах Солнечногорск, Дмитров, Егорьевск и Луховицы. Именно на них пришелся основной удар грозового фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы 121 бригада (327 специалистов), 113 единиц техники и 32 резервных источника снабжения электроэнергией. Также энергетики ведут отработку индивидуальных заявок потребителей по электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

"Сообщить о перебоях в электроснабжении или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220), либо написав Электре - виртуальному помощнику компании "Россети Московский регион". Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях", - добавили в компании.

Энергетики ПАО "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности. Особый режим работы действует в филиалах "Восточные электрические сети" и "Северные электрические сети". Ведется непрерывный мониторинг погодных условий, заключили в пресс-службе.