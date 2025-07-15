Всего под контролем Главгосстройнадзора в округе Ступино строятся девять котельных

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Строительство новой котельной для села Аксиньино в городском округе Ступино Московской области завершат до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В рамках строительного надзора инспекторы Главгосстройнадзора Московской области осуществили проверку строительной площадки. На текущий момент готовность котельной составляет около 17%. Ведутся работы по устройству наружных инженерных систем. Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего под контролем Главгосстройнадзора в округе Ступино строятся девять котельных.

"Котельную возводят по государственной программе "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы". <…> Объект жилищно-коммунальной инфраструктуры мощностью 3 МВт обеспечит теплом и горячей водой четырнадцать многоквартирных домов и социальные объекты: пожарную часть, молодежный клуб, государственный реабилитационный центр для инвалидов по зрению, Дом культуры и сельскую библиотеку", - заключили в пресс-службе.