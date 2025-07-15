Адреса соответствующих точек доступа можно узнать на сайте Минцифры региона, сообщил председатель правительства области Михаил Смирнов

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Карта точек бесплатного Wi-Fi создана в Самарской области, она размещена на сайте регионального Министерства цифрового развития и связи. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов.

"В Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети Wi-Fi, обеспечивающие бесплатный интернет. С адресами соответствующих точек доступа, работа которых системно налаживается, можно ознакомиться на сайте Минцифры области", - написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов подчеркнул, что точки доступа к интернету создают для минимизации дискомфорта жителей из-за возникающих временных ограничений в работе мобильного интернета. Он напомнил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры региона.

Согласно карте публичных точек доступа к интернету, бесплатный Wi-Fi доступен в городах Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, а также в нескольких населенных пунктов Волжского района области.