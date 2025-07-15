Также город зарегистрировал торговый знак "3D Вятское царство"

КИРОВ, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) присвоила Кирову статус родины Ивана-царевича. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"Роспатент присвоила региональной столице новый знак - "Киров - родина Ивана-царевича", - говорится в сообщении.

Вятская земля - родина всемирно известных художников - братьев Васнецовых, в чьем творчестве отражены образы русских народных сказок. "Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером Волке" - это своего рода визитная карточка сказок об Иване-царевиче. И логично, что именно наш вятский край - родина этого сказочного героя", - отметил руководитель Дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Алексей Чепцов.

Также в Роспатенте зарегистрирован знак "3D Вятское царство". По словам Алексея Чепцова, оба знака могут использоваться предпринимателями, бизнесом безвозмездно для продвижения продукции - на основе соглашения с дирекцией.

"Это важно и для самих предпринимателей - с точки зрения привлечения интереса к выпускаемым товарам и продуктам, и для всего региона - с точки зрения развития внутреннего туризма, повышения турпотока в Кировскую область, тем более что мы принимаем участие в реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул Чепцов.

Он добавил, что заключено более 4,5 тыс. соглашений с бизнесом об использовании товарных знаков "650Киров", "Киров - новогодняя столица России", "Киров - Ворота Русского Севера", "Киров - столица рассветов России".