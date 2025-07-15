Губернатор региона Владимир Сальдо назвал защиту от наркотических веществ подрастающего поколения области приоритетом для органов власти

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Борьбу с незаконным оборотом наркотиков усилят в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам заседания антинаркотической комиссии региона.

"Незаконный оборот наркотиков по-прежнему опасен - влияет и на уровень преступности, и на обстановку в обществе. Подробно разобрали, какие трудности сегодня есть у органов власти Херсонской области в борьбе с наркотиками. Приняли ряд решений - усилим контроль и профилактику, подключим все профильные ведомства и начнем действовать точечно, чтобы навести порядок и защитить молодежь", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что защита от наркотиков подрастающего поколения региона является приоритетом для органов власти. "Наркотикам не место на территории Херсонщины", - заключил Сальдо.