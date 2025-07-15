В Мытищах открыли движение по реконструированному участку Афанасовского шоссе

До декабря 2025 года здесь планируется достроить три надземных пешеходных перехода

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Движение по реконструированному участку Афанасовского шоссе открыли в подмосковных Мытищах. Дорогу от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе протяженностью 2,7 км расширили до четырех полос, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"По расширенному участку Афанасовского шоссе открыли движение для автомобилистов. Транспортные заторы здесь должны быть сведены к минимуму. Сейчас появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на открытую в декабре Мытищинскую хорду. Реконструируемый участок полностью бесплатный для проезда. Работы на шоссе не заканчиваются, строителям предстоит достроить двухполосный дублер, пешеходные переходы, остановки и тротуары", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что до декабря 2025 года здесь планируется достроить три надземных пешеходных перехода: их пролеты уже смонтированы. Для обеспечения транспортной связи шоссе с существующей улично-дорожной сетью строители продолжают устройство двухполосного дублера. Также к концу года планируется обновить остановки общественного транспорта, завершить устройство локальных очистных сооружений, установить шумозащитные экраны и построить тротуары.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка реконструкции будет выполнено барьерное ограждение. Во время работ строители выполняли временное уширение проезжей части, что позволяло организовывать перепуск движения и минимизировать затруднения для автомобилистов", - заключили в министерстве.