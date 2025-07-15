В Суздале восстановят плотину для защиты горожан от паводков

Капремонт позволит обеспечить безопасность проживания для более чем 3,4 тыс. жителей города, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимирской области Юрий Самодуров

СУЗДАЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт нижней плотины на реке Каменке в Суздале завершится в октябре. Новая система водоспуска защитит жителей от паводковых вод и позволит развивать водный туризм, заявил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимирской области Юрий Самодуров.

"В преддверии празднования тысячелетия Суздаля по поручению губернатора области Александра Авдеева были проведены работы по проектированию капитального ремонта плотины, направлена соответствующая заявка на финансирование мероприятия из федерального бюджета и получено одобрение и поддержка реализации объекта от Росводресурсов. Из-за аварийного состояния плотины под угрозой затопления находились жилые дома и объекты инфраструктуры: автодорога, два моста, линии электропередачи. Капремонт позволит обеспечить безопасность проживания для более чем 3,4 тыс. жителей Суздаля, а также многочисленных туристов", - сказал Самодуров.

Росводресурсы направили на проект порядка 84,8 млн рублей, из них в 2025 году - 48,8 млн рублей. Общая стоимость работ составила более 97 млн рублей. На сегодня готовность гидротехнического сооружения составляет 43%, все работы выполняются в соответствии с графиком, сообщила и.о. руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Любовь Махова.

Плотина поддерживает высокий уровень реки, необходимый для водного туризма. Она была построена в 1974 году, за годы эксплуатации ни разу капитально не ремонтировалась. Обследования плотины, выполненные перед ремонтом, показали, что железобетонные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ремонт проводится в 2024-2025 годы в рамках федерального проекта "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений". Проектом капитального ремонта предусматривается приведение в порядок всех основных конструктивных элементов плотины: удаление некачественного слоя бетона понура, водослива, устройство береговых устоев, водобойного колодца, рисбермы, восстановление этих узлов в проектных размерах, замена механического и грузоподъемного оборудования.

Река Каменка - главная водная артерия Суздаля. Ее длина составляет всего 47 км, но в городе река образует восемь излучин, на каждой из которых расположен храм или монастырь. Суздаль - жемчужина Золотого кольца России. В последнее время в город с населением несколько тысяч человек приезжают ежегодно более 1 млн туристов.