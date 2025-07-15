В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что участок соединит три округа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной 9 км от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 "Урал" открыли в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ - здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с 4-6 полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря чему более 200 тыс. жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе, смогут экономить в пути порядка 40 минут. <…> До полного завершения строительства всей трассы проезд по данному участку будет бесплатным", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролет длиной 130 м, обеспечивающий габарит для судов 13,5 м. Общая длина мостового перехода составляет более 590 м, включая русловое пролетное строение 318 м. Строительство этого объекта велось с августа 2022 года.

"Строительная готовность ЮЛЫ составляет 55%, в работах на трассе задействованы 2 420 человек и 694 единицы спецтехники. Строители продолжают переустройство инженерных сетей связи, тепло-, электро- и водоснабжения - уже переустроили 212 из 287 коммуникаций. В сентябре планируется запустить движение по третьему участку Южно-Лыткаринской автодороги - от Каширского шоссе до трассы А-105 длиной 3 км. После чего из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по федеральной трассе, имея удобный съезд к населенному пункту - это сократит время в пути на 20 минут", - добавили в министерстве.

Там напомнили, что в феврале была открыта первая транспортная развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе длиной 2,9 км. Открытие участка позволило сократить время в пути между соседними районами до 30 минут, в связи с чем улучшилась транспортная ситуация на Симферопольском, Варшавском и Расторгуевском шоссе. Продолжается строительство еще восьми участков ЮЛЫ (почти 33 км).

"ЮЛА - самый крупный дорожный проект Подмосковья, который строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Дорога протяженностью порядка 45 км пройдет через пять округов Ленинский, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы. Транспортная доступность улучшится для 3,5 млн человек. Полное завершение работ на платной трассе запланировано в 2026 году", - заключили в пресс-службе министерства.