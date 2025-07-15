В Самарской области расширят перечень бойцов СВО, получающих участки земли

Губернатор области Вячеслав Федорищев дал поручение региональному правительству

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Участники СВО, удостоенные государственных наград, наряду с другими категориями военнослужащих смогут получать земельные участки в собственность бесплатно. Поручение о разработке соответствующих поправок в региональный закон "О земле" дал правительству губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает департамент информационной политики.

"Вячеслав Федорищев дал поручение региональному правительству расширить перечень категорий участников СВО для получения земельного участка в собственность бесплатно", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях к главе региона обратилась супруга военнослужащего, проживающая в Ставропольском районе. Она сообщила, что ее муж, награжденный знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени за храбрость при выполнении боевых задач в ходе СВО, столкнулся с отказом в предоставлении бесплатного земельного участка. Администрация муниципального образования при этом сослалась на отсутствие в региональном перечне оснований этой боевой награды.

"Георгиевский Крест занимает особое место в отечественной наградной системе, неразрывно связан и ассоциирован с орденом Святого Георгия, государственной наградой страны, которая вручается за воинские подвиги, подчеркивая храбрость, самоотверженность и воинское мастерство. Считаю важным скорректировать региональное законодательство в части предоставления бесплатных земельных участков, дополнив основания их получения", - прокомментировал ситуацию Федорищев. Он добавил, что ситуация, сложившаяся в семье защитника Отечества, находится на контроле властей. Необходимые законодательные решения будут приняты.

Согласно законодательству Самарской области, ветераны СВО и члены их семей имеют право на безвозмездное приобретение земельного участка или получение компенсации в 250 тыс. рублей. В январе 2025 года действие закона расширили на участников СВО, зарегистрированных по месту дислокации своей воинской части, но до этого проживавших или пребывавших на территории Самарской области. В апреле действие льготы расширили на участников спецоперации, заключивших контракт с частными военными компаниями (ЧВК).