В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на среду из-за прогнозируемых ливней, града и ветра до 25 метров в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 16 июля 2025 года. <...> Ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий, а также вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта. Существует угроза жизни и здоровью жителей региона в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.