Также в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий посоветовали скачивать приложения мессенджеров только с сайтов разработчиков и официальных магазинов приложений

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Регулярное обновление программ и отключение функции просмотра профиля для пользователей вне списка контактов помогут обезопасить себя при использовании мессенджеров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Рекомендации по безопасному использованию мессенджеров: <...> отключите функцию, позволяющую просматривать ваш профиль всем пользователям (сделайте его доступным только для ваших контактов), избегайте обмена конфиденциальной информацией в чатах, соблюдайте осторожность при использовании мессенджеров через общедоступные сети Wi-Fi, регулярно обновляйте все установленные программы и операционную систему своих устройств", - говорится в сообщении.

Также в УБК посоветовали скачивать приложения мессенджеров только с сайтов разработчиков и официальных магазинов приложений. Кроме того, важно настроить двухфакторную аутентификацию в приложении мессенджера и запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов. Автозагрузку файлов тоже следует отключить, а ко всем полученным ссылкам и файлам, даже от знакомых, относится с осторожностью. "Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их", - добавили в управлении.