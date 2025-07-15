Губернатор региона Владимир Владимиров подчеркнул, что работа не завершится в столице региона

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Мемориал памяти, посвященный участникам специальной военной операции (СВО), появится в Ставрополе в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии.

"Памятник точно появится, он будет рядом с Фондом "Защитники Отечества" расположен. <…> Там будут фамилии, имена и отчества всех участников специальной военной операции", - сказал Владимиров.

Он напомнил, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне был реализован проект "Панно победителей".

"Теперь мы сделаем так, что выбьем всех в мраморе. То есть напротив каждого будут регалии его. <…> В середине следующего года мы начнем уже формировать этот памятник в городе Ставрополь", - добавил Владимиров.

Он подчеркнул, что работа не завершится в столице региона - подобный памятник появится во всех муниципальных образованиях региона. "20% внешних поверхностей, так называемых баннеров, давайте отдадим участникам СВО", - сказал глава региона.

В октябре 2024 года Владимиров поручил руководителям краевых ведомств и главам территорий начать подготовку к созданию памятных мест, посвященных памяти ставропольцев-участников СВО.