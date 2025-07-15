В Ростовской области ввели практику вознаграждений за информацию о преступлениях

Практика уже стала регулярной в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Практику поощрений и вознаграждений за информацию о различных преступлениях ввели в Ростовской области, для жителей открыли специальный телефон доверия. Такой подход помогает эффективнее раскрывать преступления в условиях дефицита кадрового состава, сообщил журналистам начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

"С июня заработала так называемая "красная линия", ее телефон работает в круглосуточном режиме. У жителей есть возможность передавать информацию и видео о фактах противоправных действий. Мы ввели систему поощрительной практики в отношении тех людей, которые занимают активную гражданскую позицию", - сказал Речицкий.

Он уверен, что эта мера позволяет эффективнее раскрывать преступления в условиях дефицита кадров в ведомстве. "За наиболее важные сообщения, которые способствуют раскрытию преступлений или предотвращению тяжких последствий, мы [в каждом отдельном случае] прорабатываем вопрос о поощрении. Это не обязательно денежная сумма, но мы находим способ поблагодарить людей", - заявил Речицкий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, практика уже стала регулярной в регионе, людей активно поощряют. А в июне полиция обещала вознаграждение в 500 тыс. рублей за информацию о двойном убийстве в Тацинском районе.

Начальник областного ГУ МВД отметил, что местные жители, ставшие свидетелями противоправных действий, могут снять происходящее на видео и отправить правоохранителям информацию по "красным линиям" - телефону доверия или мессенджеру. После получения данных дежурный сотрудник проанализирует их и решит, есть ли в них состав административного или иного правонарушения. В настоящее время правоохранители региона получают по 5-10 звонков в сутки на телефон доверия. Как подчеркнул Речицкий, даже если полиция не застанет преступников на месте, их идентифицируют позже и привлекут к ответственности.