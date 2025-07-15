Это лучший результат для российского кино в истории Латинской Америки, сообщил гендиректор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" посмотрели более полумиллиона человек в Латинской Америке с начала проката, что является лучшим показателем для российского кино в этом регионе. Об этом сообщил гендиректор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

"В Латинской Америке картину посмотрели только в кинотеатрах чуть более полумиллиона зрителей. Это лучший результат для российского кино в истории в Латинской Америке", - сказал он на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.

Верещагин напомнил, что 8 августа кинокартина выйдет в прокат в Китае.

Фильм вышел в российский прокат 1 января 2025 года, в нем снялись Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев. Он снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Это история девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями - Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом - отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город.