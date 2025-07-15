За летнюю смену с 15 июля по 4 августа в международном детском центре отдохнут более 3 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Новая смена, в которой участвуют около 3 тыс. детей из всех регионов России, а также из 66 других стран, началась в Международном детском центре "Артек", сообщили в пресс-службе учреждения.

"В Международном детском центре "Артек" стартует восьмая международная смена "Артек" собирает друзей", которая пройдет с 15 июля по 4 августа. Более 3 тыс. детей из всех регионов РФ из 66 зарубежных государств, в числе которых Австрия, Алжир, Египет, Катар, Ливия, Палестина, Греция, Ирландия, Иран, Италия, Канада, Китай, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Ливан, Португалия, Индия, Турция, Франция, смогут погрузиться в открытое образовательное пространство, основанное на ценностях мира, дружбы, сотрудничества, уважения и творчества", - говорится в сообщении.

Среди ключевых тем смены - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества, 100-летие "Артека".

С 19 июля по 2 августа пройдет главное событие смены - Международный детский фестиваль "Артек" - столица дружбы". В его программе международный национальный день "Знакомьтесь - моя страна" и фестиваль национальных культур "Язык мира - язык дружбы", передача "Артеку" книг "Маленький принц" на 17 языках, фестиваль "Россия гостеприимная" и праздничная программа "Многонациональная палитра России", образовательная программа "От Руси до России", а также выставки, концерты, квесты, гостевания и другие мероприятия.

"По традиции для юных лидеров-международников в Ливадийском дворце пройдет круглый стол "Артек" - столица детской дипломатии" с участием гостей центра. Юные участники из разных стран обсудят достижения российской дипломатии, ее историю и современность, проведут диалог культур, как основу взаимопонимания и сотрудничества, поговорят о сотрудничестве между общественными организациями и движениями детей", - добавили в пресс-службе.

По данным учреждения, 27 июля стартует финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников пятых-седьмых классов из разных регионов России. Победителей конкурса объявят 31 июля. "Также состоится финал [конкурса] для детей из зарубежных стран, поездка которых в "Артек" стала возможной благодаря активному участию Россотрудничества. Участие юных соотечественников, проживающих за рубежом, станет уникальным шансом не только приобрести новые навыки и получить незабываемые эмоции от пребывания в Крыму, но и найти новых друзей из России и других стран", - отметили в "Артеке".

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает столетие, праздничные мероприятия пройдут в России и за рубежом.