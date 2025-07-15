В 2025 году на Ставрополье улучшат водоснабжение для 240 тыс. жителей

Губернатор региона Владимир Владимиров поручил руководству краевого МинЖКХ и "Ставрополькрайводоканала" представить предложения по повышению качества обратной связи в период с начала мая по ноябрь

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены в текущем году улучшить водоснабжение для 240 тысяч жителей региона. Также краевое МинЖКХ и Крайводоканал подготовят предложения по усилению информирования населения в части вопросов, касающихся проблем с водоснабжением, сообщил в ходе прямой линии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Масштабную модернизацию систем водоснабжения в крае мы начали в 2019 году. В этом году улучшим водоснабжение для около 240 тысяч жителей края. Одновременно формируем мероприятия на будущее, их тоже нужно обеспечить финансированием. Поэтому работы еще много, будем ее продолжать", - сказал Владимиров.

Также губернатор поручил руководству краевого МинЖКХ и "Ставрополькрайводоканала" в ближайшее время представить предложения по повышению качества обратной связи в период с начала мая по ноябрь.

"Посмотрел, сколько обращений по воде, и на самом деле большинство из них связано с тем, что мы не можем четко сказать, что будет с водой. Но в части подвоза воды, в части диспетчеризации подготовьте мне к завтрашнему дню предложение по единой диспетчерской студии или куда-то переключение людей, которые по воде набирают. Я понимаю, что водоканал в эти напряженные дни, наверное, не справляется, но это не проблема людей, которые к нам пытаются дозвониться", - сказал Владимиров.

По информации МинЖКХ края, ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" выполнены работы по обновлению объектов и сетей водоснабжения на территории 24 территорий Ставрополья. Это позволит улучшить водоснабжение около 500 тысяч человек. В настоящее время ведутся работы по реконструкции ОСВ в Ипатовском, Апанасенковском, Нефтекумском, Изобильненском и Александровском округах. По плану работы должны быть завершены до конца текущего года.

В июле на Ставрополье установилась жаркая и сухая погода. В минувшие сутки местами максимальная температура воздуха превышала 41 градус тепла. В крае участились ландшафтные пожары, из-за повышенной нагрузки на сети водоснабжения чаще стали происходить отключения водоснабжения.