У россиян есть чувство общей ответственности за судьбу Родины, отметил президент

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов премии "Страну меняют люди", отметив, что основой успехов России является чувство общей ответственности граждан за судьбу своей Родины. Церемония награждения проходит 15 июля в "Зарядье".

"Устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше - это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов. Главное - у нашего многонационального народа есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые нас объединяют", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, россиян сплачивают любовь и вера в Россию, солидарность и работа над большими, значимыми целями, а также готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. "А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперед", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня мы чествуем наших сограждан - людей разных возрастов и профессий: предпринимателей и строителей, специалистов транспортного комплекса, ученых и инженеров, педагогов и врачей, представителей духовенства, добровольцев и волонтеров - тех, кто предложил и успешно реализовал значимые общественные и технологические проекты, добился весомых позитивных изменений в городах и поселках, в различных отраслях экономики и социальной сферы, стал настоящим лидером перемен", - отметил Путин, выразив участникам церемонии благодарность за смелость идей, упорство и вклад в развитие Отечества.

Президент поздравил лауреатов премии с высокой и достойной наградой и пожелал участникам церемонии новых свершений и всего самого доброго.

Первая национальная премия "Страну меняют люди" проходит по поручению президента. Премию проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда "Защитники Отечества" и АНО "Россия - страна возможностей".