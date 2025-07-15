Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что остаются единичные жалобы в отдельных домовладениях Хомутовского района

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Электроснабжение домов 9 тыс. жителей в пяти районах Курской области восстановлено, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Оно было нарушено в результате ураганов, которые обрушились на регион 12-13 июля.

"Нарушенное из-за ураганов электроснабжение восстановлено. Напомню, под отключение в общей сложности попали более 9 тыс. жителей Льговского, Рыльского, Хомутовского, Курчатовского и Железногорского районов", - сообщил Хинштейн.

Он отметил, что остаются единичные жалобы в отдельных домовладениях Хомутовского района, которые будут обработаны в кратчайшие сроки.