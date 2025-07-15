В пресс-службе Росавиации отметили, что площадь сооружения - 240 кв. м.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Павильон для приема пассажиров начал работу на посадочной площадке в городе Краснокаменске Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Павильон для обслуживания пассажиров заработал сегодня на посадочной площадке Краснокаменск в Забайкалье. Его наличие сделает перелеты жителей и гостей урановой столицы России - так называют этот город в 535 км от Читы - более комфортными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь сооружения - 240 кв. м (30 м в длину и 8 м в ширину), высота его потолков - 3,7 м. Пропускная способность - до 50 пассажиров в час.