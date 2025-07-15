Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что часть аварий устранена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Аномальная жара привела к пиковым нагрузкам на сети электроснабжения в Ростовской области, что стало причиной аварий на инфраструктуре, повлекшей также и отключения воды для потребителей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Лето 2025 года в Ростовской области выдалось жарким и засушливым, несколько раз объявлялось штормовое предупреждение из-за возможных температур свыше 40 градусов. В середине июня она сменилась продолжительными жарами, но вскоре столбики термометра вновь поднялись до аномально высоких показателей - так, 14 июля был установлен температурный рекорд за 145 лет наблюдения: 41 градус в тени.

"Внимательно слежу за ситуацией, связанной с отключениями электроэнергии и проблемами с подачей воды. Причина аварийных отключений - аномальная жара, пиковые нагрузки на сети: 14 июля зафиксирован исторический максимум энергопотребления в Ростовской области - 3 518 МВт", - говорится в сообщении.

Слюсарь уточнил, что на данный момент часть аварий устранена, по остальным энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме. Все генерирующие объекты работают штатно. Используются резервные источники питания. "Причиной сбоев водоснабжения также стали перебои в подаче электричества", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что 17 июля проведет совещание с руководителями всех энергетических компаний и глав муниципальных образований Ростовской области. "Ситуация на жестком контроле. Делаем все, чтобы стабилизировать подачу электроэнергии. Сейчас главное - пройти пик нагрузок и не допустить масштабных сбоев", - отметил Слюсарь.

Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию, но регион не успевает закрывать потребности растущего потребления. В последние дни в Ростове-на-Дону, Аксае и других населенных пунктах Ростовской области произошли массовые отключения электроэнергии, вызванные технологическими нарушениями сетях. Летом 2024 года из-за аномальной жары до 42 градусов в регионе вводили графики временного ограничения потребления, в том числе из-за сбоя в работе оборудования на Ростовской АЭС.