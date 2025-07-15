Филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Новгородской области все еще остаются без электричества после прошедших гроз и ливней. В зоне отключения находятся 150 населенных пунктов, сообщает Министерство ЖКХ и ТЭК региона.

"Информация о ситуации с массовыми нарушениями электроснабжения в населенных пунктах Новгородской области на 15.07.2025 г. На 21:00 в 13 МО [муниципальных округах] без электроснабжения остаются 150 населенных пунктов, в том числе 129 полностью, 2 160 жителей", - отмечается в сообщении.

В результате штормового ветра, ливней и гроз, начавшихся с субботы в Новгородской области без электричества остались около 24 тыс. человек. Филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме. На смене 91 бригада, задействовано 99 единиц техники. В Новгородской области работает 17 бригад из других регионов. Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи (ЛЭП) по болотам, через завалы деревьев. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии.

"Погода решила нас порадовать. До выходных она практически сухая, не повезет только южным районам: возле них [грозовой] фронт еще не сдается, день-два он временами будет приносить новые порции дождя и грозы. Ветер Северо-Восточный слабый. Температура ночью от 12 до 17 градусов, днем от 24 до 29 градусов. В Новгороде в начале предстоящей ночи еще сохранится дождь, но в остальной период преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до 15 градусов, днем повысится до 28 тепла", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.