В организации сообщили, что все поступившие заявки отработаны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бригады ГУП "Мосводосток" очистили дороги Москвы от воды, скопившейся после ливня. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

"Аварийные бригады "Мосводостока" оперативно прибывали на места временных скоплений воды для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть. <...> В настоящее время все поступившие заявки отработаны, помех для движения автотранспорта и горожан нет", - говорится в публикации.

Ранее в московском комплексе городского хозяйства отметили, что в некоторых районах Москвы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.