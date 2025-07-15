Предлагаемый законопроект в случае его принятия не принесет ожидаемого эффекта, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков, в случае его принятия не принесет ожидаемого эффекта, так как является абстрактным. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Предлагаемый законопроект в случае его принятия не принесет ожидаемого эффекта. Указанная инициатива носит абстрактный характер, а детализация, которая должна будет содержаться в ведомственных нормативных актах будет излишней", - сказал Машаров.

По его словам, кроме того, ряд операторов уже сейчас внедрили свою систему антифрода и как показывает практика работы с обращениями в ОП РФ предлагаемые операторами связи меры уже сейчас являются исчерпывающими. "Кроме того, считаю, что нужен период формирования правоприменительной практики работы первого пакета законов о противодействии мошенничеству. В ОП РФ я провожу мониторинг реализации данных законов и выводы делать пока преждевременно", - сказал Машаров.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон "О связи", предлагающие обязать операторов связи бесплатно активировать сервисы фильтрации подозрительных и мошеннических звонков.

Полномочиями по установлению технических и организационных требований к такому сервису предлагается наделить Роскомнадзор.