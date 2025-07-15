Инициатива предполагает дополнить перечень оснований такими статьями, как убийство, групповое изнасилование, совершение преступлений по экстремистским мотивам и другими

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут на пленарной сессии 17 июля рассмотреть законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Это следует из решения думского комитета по делам СНГ, опубликованного в электронной базе палаты парламента.

Согласно таблице поправок ко второму чтению, указанный перечень дополняется еще несколькими статьями УК РФ. Среди них - убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью, а также развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц. Также приобретенного гражданства предлагается лишать за организацию незаконной миграции и совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

Кроме того, основанием для лишения приобретенного гражданства станет совершение преступлений в отношении детей. Среди таких преступлений можно в том числе выделить половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера.

Указанные поправки ранее анонсировал председатель госдумы Вячеслав Володин. Один из авторов законопроекта, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикер Ирина Яровая указала, что эти поправки "полностью поддержали" профильные госорганы - МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст, МВД, управление Администрации президента РФ по конституционному законодательству.

О законопроекте

Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства депутаты Госдумы приняли в первом чтении 8 июля. Указанное наказание предлагается установить в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Кроме того, в перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.