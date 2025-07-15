Штраф за передачу паролей другому лицу может составить до 200 тыс. рублей

Правонарушением не будет считаться передача пароля для правомерного использования возможностей информационного ресурса по поручению пользователя интернета или с его согласия

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 200 тыс. рублей за передачу паролей другому лицу.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей 13.29.2 (передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети Интернет). За передачу такой информации иному лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тыс. рублей - для юрлиц.

В примечании к статье указывается, что правонарушением не будет считаться передача пароля другому лицу для правомерного использования функциональных возможностей информационного ресурса по поручению пользователя интернета или с его согласия.