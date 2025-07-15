Совет Федерации также бсудят утверждение отчета об исполнении бюджета федерального фонда ОМС за 2024 год

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит в том числе законы об уголовной ответственности до пяти лет за осквернение воинских захоронений, исполнении бюджета фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2024 год и о поэтапном введении в оборот цифрового рубля. Кроме того, ожидается выступление председателя Консультативного совета Национального собрания Бахрейна Али Бен Салеха Ас-Салеха.

Правительственный час будет посвящен роли топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев выступит перед сенаторами и ответит на их вопросы.

В повестке будет рассмотрен в том числе закон об уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. В настоящее время статья предполагает наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Законом вводится ответственность за осквернение таких объектов. Максимальное наказание за подобное преступление будет предусматривать лишение свободы сроком до 5 лет.

Также сенаторы обсудят утверждение отчета об исполнении бюджета федерального фонда ОМС за 2024 год. Фактическое исполнение бюджета фонда за 2024 год составило по доходам 3,870 трлн рублей (103,5%), по расходам - 3,889 трлн рублей (100,1%). Дефицит бюджета фонда составил 19,015 млрд рублей при утвержденном федеральным законом дефиците на 2024 год в размере 147,085 млрд рублей. Фактические доходы бюджета фонда получены с превышением планируемого объема: в 2024 году доходы бюджета по сравнению с 2023 годом увеличились на 579,694 млрд рублей, или на 17,6%. Расходы за тот же период увеличились на 703,481 млрд рублей, или на 22,1%.

Кроме того, будет рассмотрен закон о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Введение возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей будет поэтапным. Обеспечивать возможность получения услуг на платформе цифрового рубля будут продавцы в зависимости от их годовой выручки.