Запланированы выступления министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минздрава Михаила Мурашко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в рамках правчаса заслушают доклады министров о приоритетах в реализации демографической политики России.

В частности, запланированы выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова, главы Минздрава Михаила Мурашко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому сокращенные на основной работе сотрудники-совместители смогут получать выплату за период предполагаемого трудоустройства. Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда РФ. Сейчас при сокращении штата или ликвидации организации выплату за период предполагаемого трудоустройства вправе получать работники, которые на момент увольнения и на время трудоустройства не работают по совместительству. Законопроектом предлагается закрепить в Трудовом кодексе такие же права и для работников-совместителей, уволенных с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, если такие работники не трудоустроены более одного месяца.

Кроме того, в повестке заседания - рассмотрение во втором чтении законопроекта, предусматривающего внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов при сохранении судебного контроля за взысканием такой задолженности в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными.