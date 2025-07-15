Если научиться "специфической профилактике, то это даст дополнительные годы жизни", отметил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Текущие направления, которые существуют для борьбы с онкологическими заболеваниями, имеют перспективы в будущем. Выживаемость после онкозаболеваний может значительно вырасти раньше, чем через 50 лет, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на специалиста Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивена Поуиса сообщило о том, что выживаемость после онкозаболеваний через 50 лет может увеличиться в четыре раза.

"Сегодня направление, связанное с возможностью разработки вакцин и препаратов для лечения онкозаболеваний развивается, <…> оно имеет достаточно оптимистическое будущее и не в таких отдаленных перспективах, потому что идет хороший процесс. <…> Комментируя сроки, которые назвал эксперт, можно сказать, что это случится раньше из-за развития технологий. Сама идея, с научной точки зрения, небессмысленная", - рассказал он.

Онищенко отметил, что чем старше пациент, тем больше вероятность развития различных форм онкозаболеваний. "Считается, что каждые семь лет в организме человека не остается ни одной клетки, которая была у него семь лет назад, все меняется. При этом сохраняются особенности этого человека, внешность, опыт, наследственность и так далее. Это все благодаря тому, что процесс деления клетки - главный инструмент в жизни человека. И если мы научимся, прежде всего, специфической профилактике, то это даст дополнительные годы жизни", - заключил он.